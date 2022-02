Albenga: quattro serate con protagonisti la bagna cauda, il tartufo nero pregiato, il carciofo e lo stoccafisso

L’osteria del Tempo Stretto propone un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. Il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, preparati dalla chef Cinzia Chiappori, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni.

Quattro serate, che rappresentano un’occasione per uscire, scoprire un’osteria, che offre una cucina tradizionale e raffinata e sentirsi ospiti speciali. E per il Tartufo Nero Pregiato un ospite d’eccezione la giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca.

Questo il calendario per gustare piatti deliziosi e scoprire storia, cultura e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia:

• Venerdì 4 marzo La Bagna Cauda

• Venerdì 11 marzo Il Tartufo Nero Pregiato con il “trifolao” Ezio Costa di Monchiero (CN)

• Venerdì 18 marzo Il Carciofo violetto d’Albenga

• Venerdì 25 marzo Stoccafisso e Baccalà

Questi i primi due menù:





Venerdì 4 marzo

Menù "Bagna Cauda"

Tagliere di salumi

Frittelle agli aromi di liguria

Bagna Cauda con verdure fresche e cotte al vapore e piccola sorpresa

Crostata agli agrumi

Caffè forte all'alloro

35€ acqua e vino inclusi

Venerdì 11 marzo

Menù "Tartufo Nero Pregiato"

Drink di benvenuto al rosmarino

Tuorlo d'uovo impanato e fritto, crema di parmigiano, funghi e tartufo nero pregiato

Risotto al castelmagno con tartufo nero pregiato

Cipolla cotta nel sale con bocconcini di salsiccia e tartufo nero pregiato

Budino al miele speziato

Vini: Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone dell’azienda Agricola Filippo Costa Monchiero (CN)

Storytelling a cura della giornalista Barbara Ronchi della Rocca esperta di galateo

60€ vini e bevande incluse

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.