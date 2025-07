Notte agitata in Riviera: due risse ad Alassio e Albenga, quattro feriti

È stata una notte movimentata quella appena trascorsa nel savonese, dove si sono verificate due risse: una ad Alassio e l’altra ad Albenga.

In entrambi i casi la situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Il bilancio finale è di quattro feriti, due per ciascuna rissa, tutti trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e accertare eventuali responsabilità.