Mancano 27 medici di famiglia nel savonese: la mappa da ponente a levante passando per la Val Bormida

Mancano 27 medici di medicina generale e 36 per la continuità assistenziale con l'Asl2 che ha individuato, tramite una delibera, gli ambiti territoriali vacanti di un'assistenza primaria e l'assenza della guardia medica.

Nel distretto albenganese mancano sei medici: uno nel comune di Alassio, uno ad Albenga, uno a Casanova Lerrone, uno a Castelbianco (con possibilità di aprire studi secondari nei Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Onzo, Vendone e Zuccarello), uno a Cisano sul Neva e uno a Villanova D’Albenga.

Il distretto Finalese è carenti di 5 medici: uno a Boissano, uno a Finale Ligure, uno a Magliolo e due a Pietra Ligure.

Nel distretto della Valbormida ne mancano 5: uno nel comune di Altare, uno a Cairo Montenotte, uno a Calizzano, uno a Carcare e uno a Giusvalla.

Undici totali invece i medici non presenti nel distretto savonese: tre nel comune di Savona, due a Quiliano, Spotorno e Vado Ligure e uno ad Albissola Marina e Urbe.

Si attesta quindi a 36 unità gli incarichi vacanti per la continuità assistenziale per 24 ore settimanali per un totale di 864 ore.

Diverse le cause che hanno portato alla carenza dei medici di famiglia, a partire dai pensionamenti, passando per i pochi neo laureati che scelgono la specializzazione in medicina generale e un numero non sufficiente di borse di formazione che potrebbero andare a coprire i medici che vanno in pensione.

Non sarebbero stati individuati ambiti territoriali carenti invece per i medici pediatri.