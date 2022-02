Casting per il nuovo film di Raffaella Verga, con regia di Giorgio Molteni. Si cercano attori per ruoli secondari e comparse

Raffaella Verga, scrittrice e sceneggiatrice albenganese pronta per un nuovo lavoro cinematografico: stanno per partire le riprese del film “Ma perché proprio a me?”, tratto dall’omonimo romanzo, con la regia di Giorgio Molteni, regista pluripremiato nel mondo, e prodotto da Fargo Entertainment.

Mentre attori e attrici protagonisti sono già stati selezionati, l’imminente realizzazione della pellicola offre una bella opportunità: il prossimo 26 febbraio alle 15 infatti, presso i locali dello Yepp di Albenga, si svolgerà il casting mirata alla ricerca di interpreti per ruoli secondari e comparse. Per partecipare si può inviare il materiale a casting@fargoentertainment.eu

Le riprese cinematografiche, che inizieranno nel mese di marzo, saranno realizzate sul territorio ligure del ponente savonese.

Il film sarà incentrato sulla storia di Susanna, giovane donna in carriera, manager che vive esclusivamente per il suo lavoro. Chiusa nel suo mondo freddo e cinico, prova interesse solo per la bella vita, le macchine e i bei vestiti, rifiutando totalmente la sua parte emotiva e sentimentale, finché, a sconvolgerle la vita, non arrivano un piccolo gatto trovato in fin di vita in mezzo alla strada e Andrea, un giovane veterinario, grezzo ma sincero e appassionato. Gradualmente, i due cambieranno la vita della giovane donna e riusciranno a mostrare alla donna la bellezza di un mondo colorato e stracolmo di amore. Un nuovo modo di vedere la vita, il rapporto di coppia e un amore incondizionato verso gli animali ci porteranno da un universo freddo e grigio a un mondo poetico e a colori.

L’autrice di “Ma perché proprio a me?” svolge un’attività decisamente prolifica sia in campo letterario, che in quello cinematografico. Solo nel 2021, infatti, ha pubblicato 2 libri, “Euro 2021 – Vento di Primavera – Poeti del nuovo millennio a confronto” edito da Aletti Editore, raccolta di poesie insieme ad altri autori, e “10. Salire su un’alta montagna”, edito da Bertone. In campo cinematografico invece, lo scorso agosto è uscito il docufilm “La bella gioventù”, di cui, oltre che ideatrice, sceneggiatrice e conduttrice, è stata anche regista, con la consulenza di Giorgio Molteni.

“Sono felicissima di questo nuovo lavoro cinematografico che sta per cominciare – ha commentato raggiante Raffaella Verga -. Ma non è l’unica novità. Presto infatti uscirà un nuovo romanzo”.

“ Ora mi concentro sulla realizzazione di ‘Ma perché proprio a me?’ – spiega - una storia che amo molto e che spero appassioni anche il pubblico. Particolarmente orgogliosa di poter girare le scene sul territorio del ponente savonese, luoghi e atmosfere che mi appartengono, essendo nata e cresciuta qui”.

“Invito tutti coloro che hanno piacere a partecipare al casting per la selezione di attori e attrici per ruoli secondari e comparse che sarà effettuato dal regista Molteni, al quale sarò comunque presente anche io”, conclude la Verga.