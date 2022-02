I parlamentari savonesi della Lega e i risultati ottenuti al governo: "Parliamo coi fatti"

Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni sul lavoro svolto dalla Lega - Salvini Premier al Governo da parte dei parlamentari savonesi del Carroccio, ossia i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti e l'onorevole Sara Foscolo. "Egregio Direttore,

Le scriviamo a poche ore dall’approvazione del Decreto Energia e a pochi giorni dal via libera a cinque referendum sulla Giustizia. Si tratta di risultati fortemente voluti dalla Lega.





Sono diventati realtà 7 miliardi per tagliare le bollette, una parte dei quali destinata agli enti locali: era una precisa richiesta di Matteo Salvini, che per primo aveva proposto soluzioni contro il salasso energetico. Serviranno altri provvedimenti, ma questo passo è incoraggiante.





Dopo più di un anno di governo, la Lega parla con i fatti: citiamo anche i 900 milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che - anche se in graduatoria - erano stati esclusi per i criteri previsti dal governo giallorosso. In particolare, per la nostra provincia, arriveranno gli attesi finanziamenti per i Comuni di Savona e Albenga.





L’ultimo consiglio dei ministri, sempre su spinta della Lega, ha concretizzato un fondo per le famiglie dei medici vittime del Covid e interventi concreti per l’automotive. Il premier Draghi ha anche confermato che ci sarà un piano per velocizzare le riaperture e l’abbandono del green pass, una ventata di buon senso non più rinviabile. Stare al governo ci ha consentito anche di bloccare leggi sbagliate come la patrimoniale, il ddl Zan, lo ius soli, il tetto di mille euro per i contanti, la nuova stangata sulla casa. Non è poco.





Aggiungiamo inoltre la nostra soddisfazione per aver risolto il groviglio burocratico che si era creato intorno ai diversi settori del turismo riguardo le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali. Abbiamo seguito passo dopo passo tutte le associazioni di categoria già da dicembre e abbiamo raccolto le loro richieste che oggi vengono soddisfatte dalla circolare emanata dal ministero del Lavoro. Grazie al nostro intervento abbiamo corretto il tiro.





Nei prossimi mesi, in Parlamento la Lega darà battaglia per tutelare i sacrifici e il lavoro di migliaia di imprenditori e lavoratori balneari mentre i cittadini avranno l’occasione di cambiare la Giustizia votando Sì a cinque referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un impegno costante, dentro e fuori il palazzo, per aiutare l’Italia evitando di consegnarla all’ennesimo governo di sinistra non voluto dai cittadini.