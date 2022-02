Alta velocità tra via Nizza e il ponte sul torrente Quiliano. I residenti di Zinola: "No alla rotonda, spazio ad un semaforo o due autovelox"

No ad una rotatoria ma sì ad un semaforo e alle strisce pedonali oppure a due autovelox.

Queste le richieste degli abitanti di Zinola nel loro maxi documento programmatico sulle criticità presenti nel quartiere presentato ed esposto al sindaco Marco Russo e alla Giunta.

A preoccupare è l'alta velocità a ponente nel tratto di Via Nizza tra il distributore Q8 ed il ponte sul Torrente Quiliano.

I cittadini hanno chiesto che venga analizzata e rivista la regolamentazione della viabilità e sicurezza stradale in quel tratto di strada particolarmente trafficato e spesso percorso (soprattutto di notte) ad alta velocità dai vari veicoli, e nel quale si concentrano molti attraversamenti pedonali e incroci di veicoli. Hanno quindi ribadito la necessità di un semaforo e strisce pedonali su Via Nizza nei pressi della chiesa S. Spirito.

"L’attuale sottopasso (il cui stato di pulizia e manutenzione è pessimo ed inoltre viene regolarmente chiuso in occasione di allerte meteorologiche) non consente l’utilizzo in sicurezza , specie se in carrozzella, a disabili , a persone anziane ed a mamme con bambini. Sarebbe anche necessario, nello stesso punto, un semaforo opportunamente sincronizzato con quello già esistente davanti via Lottero e con possibilità di consentire, regolamentandola, la svolta da via dei Ceramisti in direzione Vado Ligure. Inoltre, considerando che tra vico Barba e via Brilla si concentra un alto numero di attraversamenti non consentiti e pericolosi, va posta attenzione sulla fattibilità di creare anche in quel punto una zona di attraversamento pedonale opportunamente regolamentata" hanno detto i residenti di Zinola.

Attenzione alta quindi tra via Nizza e via Quiliano, zona in cui si registrano molto spesso incidenti stradali causati dall’intersezione di diverse direttrici di marcia.

"In passato la Giunta Comunale aveva ipotizzato la creazione di una rotatoria, finanziata dagli oneri di urbanizzazione derivanti dalla costruzione di un palazzo nei pressi del Palasport di cui però non si è saputo più notizia. Ciò detto però una tale rotatoria avrebbe, secondo noi, almeno alcuni punti critici, ossia potrebbe rivelarsi incompatibile con quanto riteniamo prioritario e segnalato al punto precedente (semaforo e strisce Pedonali ) oltre a costituire un certo intralcio per i commercianti di zona , con conseguenti riflessi negativi sulla loro attività. Inoltre lo spazio disponibile per la sua realizzazione non sembrerebbe consentire di renderla sufficiente ampia per poter svolgere efficacemente il suo ruolo" continuano i cittadini. Rotonda che sarebbe comunque prevista nei lavori di rifacimento di via Nizza.

Hanno proposto quindi di trasformare a senso unico via Quiliano, in direzione Quiliano, inserendo un paio di dissuasori di velocità lungo la via stessa.

"Una tale soluzione dovrebbe comunque essere approfondita sia per quanto riguarda l’impatto sulle attività commerciali lungo la via ( in primis Farmacia, Latteria e Panetteria) che sul tragitto del bus numero 9 proveniente dal cimitero e diretto a Savona" specificano.

Per contrastare il fenomeno dei veicoli che transitano ad elevata velocità sulla via Nizza, il semaforo proposto potrebbe essere collegato ad un segnalatore di velocità presenti nei pressi del ponte sul torrente Quiliano che, superati i 50 km/orari farebbe scattare il rosso del nuovo semaforo.

"Lo stesso si potrebbe realizzare anche per il semaforo già esistente in prossimità di via Lottero. In alternativa , si potrebbero posizionare due autovelox, uno nei pressi del Ponte sul Torrente Quiliano ed un altro nei pressi del Distributore Q8" concludono gli zinolesi.