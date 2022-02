Nuove telecamere, implementare gli eventi e la sicurezza: incontro tra i commercianti della Darsena e il Comune di Savona

Presidi delle forze dell'ordine anche a piedi, implementazione delle telecamere di videosorveglianza e eventi da implementare.

Questi i temi trattati in un incontro che si è svolto tra una ventina di esercenti della Darsena di Savona e gli assessori alla sicurezza e alle manifestazioni Barbara Pasquali e Elisa Di Padova.

Diversi gli argomenti trattati nel corso della riunione con al centro proprio la zona della movida per eccellenza del comune capoluogo in più di un'occasione oggetto di problemi legati alla violenza e all'abuso di alcol.

"Non vogliamo solo combattere e arginare gli eccessi della movida con presidi di sicurezza ma la Darsena deve diventare una zona dove possano andare le famiglie. Comunque farò presente le criticità al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica" ha spiegato l'assessore Pasquali che ha specificato che i controlli delle forze dell'ordine sono proseguiti senza sosta.

I titolari deglie esercizi commerciali hanno fatto presente che sarebbe necessario ampliare il sistema di videosorveglianza dove non è presente, concentrando l'attenzione nella zona del garage sottostante l'Nh Hotel e in via del Molo (è presente una telecamera nell'area dei lavatoi).

"Mi confronterò con l'Autorità Portuale per le telecamere, i commercianti mi hanno detto che alcune zone sono particolarmente critiche. Sulle manifestazioni cercheremo di ampliare la proposta e vogliamo interagire con gli esercenti per far sì che partano iniziative anche su loro indicazione" conclude l'esponente di Italia Viva.