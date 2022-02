Ospedale Albenga, Tomatis (FdI): "Amarezza per le parole di Toti, il diritto alla salute non può essere negato"

"Il diritto alla salute non può essere negato. L’ospedale di Albenga ha bisogno di un pronto soccorso, servizio che è fondamentale non solo per la città, ma per l’intero comprensorio e le vallate interne. Scottano ancora le parole del governatore Giovanni Toti che ha negato la possibilità di vedere riaperto il pronto soccorso chiuso a suo tempo dalla giunta Burlando".

"Il mio intervento – commenta in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale – non deve essere interpretato come un 'fuoco amico' verso gli alleati in Regione del centrodestra, ma onestamente l’atteggiamento e le risposte arrivate dal presidente Toti mi hanno spiazzato e come me anche amministratori e cittadini. Il ruolo del governatore è appunto quello di saper governare bene la Regione e soprattutto nell'interesse dei cittadini. Non si tratta di una battagli politica come l’ha interpretata Toti".

"La sopravvivenza del Santa Maria di Misericordia, il suo ruolo di assistenza per la comunità e un pronto soccorso vero ed efficiente è una richiesta che deve essere accolta senza pensare che questa sia una questione di campanilismi" conclude Tomatis.