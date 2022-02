Letture animate per bambini e uno spettacolo sulla panizza a Balestrino

Un doppio appuntamento culturale è in programma per sabato 26 febbraio 2022 a Balestrino, nell’Aula Consiliare delle Antiche Scuderie dei Marchesi Del Carretto, in via Panizzi 30.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il comune e la biblioteca civica organizzeranno il laboratorio di lettura animata e di riuso creativo a cura di Claudia Bellin e Marco Perazzolo dal titolo “Nino & Taddeo dipingono la primavera”, con riferimento ai due simpatici protagonisti di questa storia di amicizia senza tempo e senza confini, Nino la Talpa e Topo Taddeo. Tutta dedicata a loro sarà infatti una serie di favole originali raccontate dai curatori al kamishibai, ormai noto e apprezzato teatrino giapponese per immagini, così come l’attività di lavorazione e decorazione della carta che seguirà, e che porterà tutti i piccoli partecipanti ad avere due nuovi giocattoli da portare a casa e tenere con sé.

Alle ore 21.00, sempre nell’Aula Consiliare delle Scuderie, il Comune proporrà invece, in collaborazione con i gruppi I Balenieri del Barescione e I Balenieri del Ceronda, lo spettacolo per famiglie dal titolo “Due fette di luna. Breve ma veridica storia dell’invenzione della Panizza di Balestrino”, scritto da Gepin Prea, con Adelmina Berriolo, Diana Libergoliza e Marco Perazzolo.

"In questa ripartenza generale, che speriamo possa riportarci presto alla normalità della nostra vita quotidiana – spiega il consigliere alla cultura Patrizia Onetti –, l’amministrazione comunale di Balestrino ha deciso di promuovere un doppio evento culturale per la nostra comunità: un laboratorio di lettura e di creatività per i piccoli, che in un’atmosfera gioiosa e magica annuncia e celebra la primavera come simbolo di rinascita; e uno spettacolo per i grandi e per le famiglie al completo su quel vero e proprio tesoro culinario locale che è la panizza, nella sua ricetta autoctona e nelle sue reali origini balestrinesi. Ci auguriamo davvero che queste e le altre iniziative in corso o in programma per i prossimi mesi possano accompagnare la nostra comunità verso il recupero di quella dimensione sociale che per troppo tempo ci è venuta a mancare".

Per entrambi gli eventi, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili; in caso di ulteriori richieste, il laboratorio pomeridiano per i bambini prevede un secondo turno alle ore 16.30. Oltre che l’utilizzo di mascherina e il possesso del Green Pass in corso di validità, come da normativa vigente, si richiede a tutti gli interessati di prenotare il proprio posto al numero 0182988004 o all’indirizzo mail info@comune.balestrino.sv.it.