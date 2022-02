Cantieri infiniti sulla A6, Mai (Lega): "Istituire gratuità pedaggi in entrambe le direzioni"

"Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria. Da settimane è presente sull’A6 un maxi cantiere che determina forti disagi, in particolare per la chiusura fino al 30 aprile del tratto fra Altare e Savona con deviazione sulla carreggiata opposta a doppio senso con una sola corsia per direzione. A questi disagi si sommano quelli causati dai lavori sulla Sp 29 del Cadibona, che prevedono il transito a senso unico alternato regolato da semafori o movieri nell’itinerario solitamente utilizzato in alternativa all’A6. Famiglie, lavoratori e studenti non possono rimanere ostaggio del caos autostrade, ma in ogni caso, come già successo per altre tratte autostradali liguri, occorre un’immediata sospensione dei pedaggi come forma parziale di ristoro. Pertanto, in tal senso ho presentato un ordine del giorno in Regione Liguria che impegna la giunta ad attivarsi in ogni sede utile affinché nei tratti Millesimo-Altare-Savona vengano istituiti i pedaggi gratuiti in entrambe le direzioni almeno fino al termine dei lavori".

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).