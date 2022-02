Covid, l'annuncio di Draghi: "Lo stato d'emergenza non verrà prorogato. Stop al green pass all'esterno per fiere, sport, feste e spettacoli"

"È intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo»: l'annuncio è arrivato da Firenze da parte del premier Mario Draghi. Che ha poi anticipato come il governo rimuoverà «le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese» visto il miglioramento della situazione epidemiologica «grazie al successo della campagna vaccinale".



Da fine marzo dunque non ci sarà più "l'obbligo della mascherina all'aperto, così come quello delle Ffp2 in classe", verrà abolito il sistema dei colori e quindi delle limitazioni regionali e le scuole resteranno sempre aperte. E il green pass rafforzato? Ci sarà un addio graduale ma subito importante: "Metteremo fine all’obbligo di utilizzo, a partire dalle attività all’aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli".