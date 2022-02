Encomi a 24 agenti della Polizia locale di Albenga, Tomatis (FdI): "Giusto premiare chi ha svolto un servizio operativo, ma inaccettabile aver ignorato chi era in ufficio"

Ventiquattro agenti della polizia municipale di Albenga hanno ricevuto dalla Regione altrettanti encomi per aver svolto in prima linea un servizio di pubblica utilità durante l’emergenza pandemica.

«Iniziativa lodevole, ma apre una riflessione - afferma il consigliere comunale Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia - Giusto premiare quelli che hanno svolto un servizio operativo. Un lavoro appunto encomiabile e di tutto rispetto, ma indubbiamente non è accettabile aver ignorato gli altri agenti che, in quello stesso periodo di emergenza dovuta al Covid 19, sono rimasti in ufficio ad espletare servizi altrettanto meritevoli e soprattutto dovendo far fronte ad una carenza di organico dovuta anche alla pandemia che ha complicato ulteriormente il regolare svolgimento delle loro mansioni. Dunque - dice Tomatis - siamo certamente grati a tutto il corpo della polizia municipale e non solo ad una parte di loro. Tutti, nessuno escluso, andrebbero premiati perché hanno lavorato con grande impegno e serietà mettendosi a disposizione della collettività in un periodo difficile, quanto complesso e delicato».