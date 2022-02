Pietra, il 7 marzo il Consiglio comunale sul Santa Corona alla presenza di Toti?

Il consiglio comunale di Pietra Ligure prettamente dedicato alla riqualificazione del Santa Corona, al quale sono stati invitati i rappresentanti dei comuni da Spotorno a Ventimiglia e il presidente della Regione nonché assessore alla Sanità Giovanni Toti, si farà. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il prossimo 7 marzo la seduta andrà in scena al cinema teatro "Moretti" alla presenza del governatore Toti. Si attendono conferme ufficiali, che dovrebbero comunque giungere nelle prossime ore.

Nel corso del Consiglio comunale pietrese dell'8 febbraio, il sindaco Luigi De Vincenzi aveva sottolineato come la richiesta di partecipazione fosse stata comunicata a Toti e che si attendeva appunto una sua risposta con la data precisa nella quale svolgere l'incontro. Sempre il primo cittadino aveva inoltre spiegato come lo stesso Toti motivò lo slittamento di tale appuntamento con il peggioramento della situazione legata alla pandemia: "Come ha confermato l'incontro con il comprensorio ingauno per l'ospedale di Albenga, Toti ha confermato che parteciperà anche a quello per il Santa Corona" le parole di De Vincenzi pronunciate al cospetto del parlamentino di palazzo Golli unitamente alla ulteriore conferma degli inviti, già partiti, agli amministratori di tutto il ponente ligure.

A ribadire l'urgenza dell'incontro con l'assessore regionale alla sanità era stato il consigliere di minoranza Mario Carrara (gruppo "Centrodestra"): "Trovo assurdo che la Regione abbia stanziato nel 2019 60 milioni di euro per il Santa Corona e che oggi, 2022, non si sappia ancora come dovranno essere impiegati questi soldi - aveva dichiarato Carrara lo scorso 8 febbraio - dal 4 febbraio 2021 ci sono altri 85 milioni di euro stanziati e non si sa come impiegarli sommandoli alla cifra stanziata dall'ente regionale, tutto ciò è inaccettabile: 145 milioni di euro sono una cifra enorme che potrebbe ridare al Santa Corona un ruolo primario a livello regionale non solo nel ponente".

Carrara, che aveva presentato la mozione approvata dal consiglio e ben due mozioni sull'argomento, recentemente ha fatto presente di non essere più dell'idea di invitare anche tutti i sindaci del ponente, alla luce dei recenti avvenimenti legati all'ospedale di Albenga: "Per questo proporrò di cambiare il mio odg già approvato, nel destinare l'invito ai soli Comuni del nostro comprensorio, che avranno l'onore e l'onere di assumersi la difesa dei contributi già stanziati per il rilancio dell'ospedale di Santa Corona" ha dichiarato l'esponente di minoranza a Savonanews.

Sul tema si era espressa anche la capogruppo di Fratelli d'Italia, Silvia Rozzi, che aveva sostenuto come fosse giusto che il consiglio straordinario si svolgesse al cospetto di una platea di sindaci non solo dei comuni limitrofi all'ospedale ma anche dell'imperiese poiché l'ambito del Santa Corona, Dea di II livello, è interprovinciale.