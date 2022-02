Vazio: "Fermezza e unità a sostegno del popolo ucraino”

"Mario Draghi ha parlato dei 'giorni più bui della storia europea' ed ha espresso parole di condanna per un’invasione inaccettabile e premeditata a lungo. Si teme per la vita del presidente ucraino Zelensky. 'Ci saranno sanzioni durissime della UE nei confronti della Russia'. 'Sono state distrutte le fondamenta della società e dell’economia ucraina'". Cosi commenta l'onorevole Franco Vazio, vice presidente Commissione Giustizia alla Camera.

"Il presidente del Consiglio a nome del Paese ha ringraziato l’ambasciata italiana a Kiev, aperta anche in queste ore, diplomatici e forze armate, ministri e concittadini che in queste ore, con coraggio, hanno fronteggiato una situazione tanto grave e drammatica. Il Parlamento ha condiviso e seguito l’informativa con molti applausi. Enrico Letta a nome del Partito Democratico ha espresso il convinto sostegno al Governo e la totale solidarietà dell’Italia al popolo ucraino".

"Siamo di fronte ad un qualcosa di mai visto, siamo di fronte a vittime innocenti, siamo stati spettatori di un nuovo '11 settembre'. Putin non può e non deve vincere questa guerra. L’Italia e l’Europa hanno il dovere di difendere la libertà e la democrazia. Con Mario Draghi e con questo Governo siamo in buone mani. L’Italia, con Mario Draghi, ha oggi una grande autorevolezza internazionale e una guida sicura".

"Non pensavamo di dover più vivere e guardare da vicino una guerra. Ora determinazione, diplomazia, fermezza, unità, democrazia e libertà sono le parole che devono guidare il nostro agire. Questa è la sfida dell’Europa e dell’Italia. C’è in gioco il futuro nostro e dei nostri figli. Non possiamo fallire" conclude Vazio.