Lega Giovani, Edoardo Ghezzi nominato coordinatore provinciale savonese

Sarà il 23enne bergeggino Edoardo Ghezzi il Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Savona. A confermarlo è stato il Coordinatore Regionale giovanile del Carroccio, Andrea Bonfà.

"Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Coordinatore Regionale della Lega Giovani e al Commissario Provinciale Dario Ghezzi per la fiducia riposta in me, attraverso la mia riconferma a Coordinatore Provinciale della Lega Giovani di Savona - afferma Ghezzi - È per me un grande onore poter rappresentare i giovani del nostro territorio all’interno di un movimento che da sempre mette al centro il merito, l’identità, la concretezza e l’impegno".

"Inizia ora una nuova fase di lavoro e ascolto, con l’obiettivo di radicare ulteriormente la presenza della Lega Giovani in tutta la provincia, coinvolgendo nuove energie e promuovendo idee e proposte capaci di dare voce alle istanze della nostra generazione - continua il responsabile giovanile savonese - Sarò al fianco dei militanti, dei simpatizzanti e di tutti coloro che vorranno contribuire attivamente alla crescita del nostro movimento. Avanti con determinazione e spirito di servizio".

"Voglio rivolgere ad Edoardo il mio sincero in bocca al lupo. Sono certo che saprà svolgere un ottimo lavoro, contribuendo a far crescere il movimento sul territorio ed a renderlo sempre più forte e numeroso" conclude Andrea Bonfà