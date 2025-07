Regione, Vaccarezza: "Nuova edizione dei Bonus Badanti e Babysitter, 6 milioni di euro per sostenere le famiglie"

La Regione Liguria ha annunciato l’apertura della nuova edizione dei Bonus Badanti e Babysitter, una misura importante da 6 milioni di euro pensata per supportare concretamente le famiglie liguri.

"L’obiettivo è quello di alleggerire il carico economico di chi si prende cura di minori o di persone non autosufficienti, facilitando così l’assunzione di personale qualificato. L’iniziativa, gestita tramite la piattaforma “bandi online” di Filse, prevede contributi economici significativi che mirano a rendere più sostenibili le spese legate all’assistenza familiare", spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"In particolare, il Bonus Babysitter offre un sostegno mensile di 350 euro alle famiglie che assumono una babysitter. Per accedervi, è necessario che l’ISEE ordinario socio-sanitario della persona assistita non superi i 35.000 euro. Per quanto riguarda il Bonus Badanti, sono previste due modalità di contributo: le famiglie che non percepiscono il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza potranno beneficiare di un contributo mensile pari a 600 euro. Quelle che già ricevono il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, è previsto un bonus di 250 euro al mese", aggiunge.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi, 14 luglio, fino al 30 settembre, oppure fino all’esaurimento dei fondi disponibili. "È importante sottolineare che le spese sostenute per badanti e babysitter a partire dal 1° gennaio 2025 saranno rimborsabili, garantendo così un sostegno retroattivo alle famiglie che già si sono attivate", conclude Vaccarezza.

La Regione Liguria invita tutte le famiglie interessate a consultare attentamente il bando e a presentare la propria candidatura il prima possibile. Per maggiori informazioni e per inoltrare la domanda, è possibile visitare il sito ufficiale di Filse al seguente link: https://www.filse.it/it/bandi-attivi/publiccompetition/320:pr-fse-2021-2027-avviso-pubblico-rivolto-alle-famiglie-liguri-per-l-erogazione-di-bonus-badanti-vi-edizione-e-baby-sitter-v-edizione.html.