“Politica energetica per la Liguria – Rigassificatore: partita ancora aperta?”. A Quiliano un incontro organizzato dal Pd

Si parlerà delle scelte per la nostra provincia ma anche per l'intera Liguria in materia di politiche energetiche il prossimo mercoledì 16 luglio, alle ore 20.30, a Quiliano, nella Sala Consiliare del Comune, con l'incontro pubblico dal titolo “Politica energetica per la Liguria – Rigassificatore: partita ancora aperta?”, promosso dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria.

All’iniziativa interverranno il capogruppo Pd Armando Sanna, il segretario regionale Davide Natale, il consigliere regionale Roberto Arboscello e la responsabile ambiente del Pd ligure Deborah Bellotti. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale e già ministro dell'Ambeinte Andrea Orlando.

Al centro del dibattito, il tema del rigassificatore di Vado Ligure, tornato recentemente al centro dell’attenzione pubblica. “È necessario non abbassare la guardia sul rigassificatore - spiegano i dem - perché dalle parole il centrodestra non è ancora passato ai fatti e dall'approvazione dell'Ordine del Giorno condiviso non è seguito nessun atto formale da parte di Bucci per fermare l'iter di trasferimento da Piombino a Vado Ligure”.

Più in generale, numeri alla mano, si parlerà del ritardo drammatico della Liguria nel percorso di transizione energetica. Una questione strutturale che impatta direttamente su ambiente, economia e qualità della vita. La Liguria, la stessa Regione che si è candidata ad ospitare un rigassificatore, oggi è ultima in Italia per produzione da fonti rinnovabili, con una performance peggiore perfino del Molise, che ne produce il doppio.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le proposte del Partito Democratico a partire dall'ascolto dei territori.