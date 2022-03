A Giustenice presidio per l'Ucraina: giovedì davanti al Comune

Un presidio di solidarietà per l'Ucraina si terrà a Giustenice, Giovedì 3 marzo, alle ore 18, davanti al Municipio.

"Diciamo no alla guerra ed esprimiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino in questo momento delicato della Storia", questo l'appello del sindaco Mauro Boetto, che invita la cittadinanza a presenziare all'evento in piazza Vittorio Veneto.

"Sarà un momento di riflessione comune e segno di solidarietà all'Ucraina, martoriata dalle bombe e da una guerra che ha provocato il disgusto e la condanna delle democrazie di tutto il mondo", aggiunge Boetto, che spiega: "La comunità di Giustenice non vuole rimanere indifferente alle sofferenze di un'intera popolazione, calpestata nel cuore dell'Europa. Per questo il messaggio è forte e chiaro: no all'aggressione, sì all'unica logica possibile, quella della pacificazione".