Punto nascite del Santa Corona, Toti incontra il comitato: "Legato alla rete di pediatria del Gaslini, riaprirà" (FOTO e VIDEO)

Un breve colloquio con il presidente Toti per mantenere alta l'attenzione sulla riapertura del punto nascite del Santa Corona.

I rappresentanti del comitato per la riapertura del presidio neonatale dell'ospedale pietrese hanno incontrato il governatore ligure nonché assessore regionale alla sanità all'esterno del cinema teatro Moretti, pochi minuti prima del Consiglio comunale dedicato alla riqualificazione dell’ospedale alla luce dei prospettati finanziamenti di Regione Liguria e dell’INAIL.

"A questo colloquio tenevamo da tempo, oggi ci si è presentata l'occasione - spiega Mario Tortora, rappresentante sindacale CISL, tecnico di radiologia e membro dell'esecutivo RSU Santa Corona - il presidente ci ha fornito rassicurazioni, speriamo non siano le solite parole poi non mantenute. Proviamo a fidarci e che stavolta, a giugno, riapra il punto nascite basilare per il territorio in cui abitiamo. Proviamo a credere in questo accordo con il Gaslini per inviare medici all'interno dei nostri ospedali, compreso anche quello di Savona: speriamo sia veramente la volta buona".

"Il punto nascite è legato alla rete di pediatria interaziendale che sarà affidato al Gaslini, credo che sia un epocale cambio di marcia per la nostra sanità - ha detto Toti - I dipartimenti interaziendali saranno sempre di più il futuro della nostra sanità, ovvero agganciare i nostri centri d'eccellenza alla rete territoriale in modo tale che ogni cittadino della Liguria abbia da Ventimiglia a Sarzana la stessa qualità di cura, la stessa conoscenza scientifica, la stessa capacità di medici che avrebbe nel capoluogo genovese dove ha sede la nostra università. Il punto nascite è legato a questo, è legato al concorso in corso ad ASL2 per il reperimento del personale: credo che anche in questo caso si debba andare verso concorsi integrati che riguardino la sanità regionale e ci consentano di muovere, laddove ce n'è bisogno, i medici".

"Qui il punto nascite lo riapriamo, cascasse il mondo - ha aggiunto successivamente Toti - ma dobbiamo uscire dalla logica di avere tutto sotto casa".