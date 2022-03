Varazze, iniziati i lavori di adeguamento idraulico del rio Cucco. Vicesindaco Piacentini: "Cantiere avrà due fasi"

Hanno preso il via dalla scorsa settimana le opere di adeguamento idraulico del rio Cucco a Varazze con alcune modifiche alla viabilità nel ponente varazzino.

"La prima fase durerà un mese e mezzo e il cantiere lavorerà sulla metà della tombinatura del Rio Cucco ed è più complicata perché ci sono i sottoservizi da riposizionare, la seconda invece sarà sull'Aurelia Bis e sarà più snella" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini".

Attualmente il traffico è stato deviato sia per le auto che percorrendo l'Aurelia vogliono raggiungere o l'Aurelia Bis oppure dirigersi verso ponente oppure per chi è diretto verso il levante varazzino.

"Questa importante opera per la sicurezza idraulica del ponente cittadino è il collegamento tra la parte fociva e quella immediatamente a monte del ex campo sportivo del Rio Cucco rispettivamente già adeguate con la realizzazione del porto turistico e delle abitazioni nella zona retrostante - ha detto il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Questo intervento è una delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione dovuti alla amministrazione dal soggetto attuatore dell'intervento edilizio in corso nel retroporto".