Martedì 8 marzo torna al Seminario Vescovile di Savona il ritiro di Quaresima

Nell’ambito della “Scuola del Clero”, promossa da monsignor Calogero Marino insieme a don Giuseppe Noberasco, martedì 8 marzo dalle ore 10 nel Seminario Vescovile si terrà il ritiro di Quaresima sul tema “Quando ti abbiamo visto…? L’avete fatto a me”. L’incontro sarà predicato da don Claudio Doglio, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e parroco di Sant’Ambrogio a Varazze. Al termine ci sarà il pranzo.

Quest’anno la “Scuola del Clero” ha per tema “Mai senza l’altro – In ascolto di ‘Fratelli tutti'”.

“Invito sacerdoti, religiosi e diaconi a partecipare non solo perché i relatori sono bravi e i temi interessanti ma soprattutto perché solo insieme, come presbiteri e diaconi che non dimenticano di essere innanzitutto discepoli, possiamo affrontare questi tempi difficili – dice il vescovo – È da un bel po’ che non riusciamo a vederci in presenza e il nostro percorso di formazione sarà una tra le prime occasioni per incontrarci”.

L’appuntamento successivo sarà il 5 aprile con il gesuita padre Giacomo Costa, direttore del mensile Aggiornamenti Sociali e segretario speciale dell’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema “Cammini sinodali”. Il cammino si concluderà il 24 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, con l’incontro presieduto da monsignor Marino.