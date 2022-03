Sciopero Tpl Linea il 21 marzo: braccia incrociate dei lavoratori per 4 ore

Nuovo sciopero del trasporto pubblico locale nel savonese in programma il prossimo 21 marzo: la nuova protesta è stata indetta nell’ambito della vertenza in atto con Tpl Linea in merito alle rivendicazioni sindacali su livelli occupazionali, sicurezza e organizzazione complessiva del lavoro.

Dopo l’esito negativo di due procedure di raffreddamento e conciliazione è arrivata la proclamazione del nuovo sciopero di 4 ore, che segue quello del 25 febbraio scorso.

“La protesta indetta dalle sigle sindacali e dalla Rsu aziendale avrà ripercussioni sul servizio di Tpl Linea in provincia di Savona: per la giornata di lunedì 21 marzo, quindi, sono previste limitazioni e riduzioni rispetto alla normale offerta e programmazione dei bus di linea” afferma la nota aziendale.

Lo sciopero avrà le seguenti modalità: personale viaggiante dalle 10 e 15 alle 14 e 15; personale impianti fissi le ultime 4 ore di lavoro; personale esentato come da accordi aziendali vigenti.

In relazione alle stesse modalità dello sciopero, saranno garantiti i servizi essenziali e le fasce orarie protette: 5.00-8.30 e 17.30-20.00.

"Tpl Linea si scusa per i possibili disservizi e disagi causati dallo sciopero".