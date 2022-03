Covid 19, il tasso di positività sale ancora. Nelle ultime 24 ore tre vittime in Liguria e quattro bambini in più ricoverati al 'Gaslini'

Sono 1.187 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.665 tamponi effettuati, di cui 3.134 molecolari e 7.531 test rapidi antigenici per un tasso di positività che si attesta all'11,12%.

Nel dettaglio, 127 sono i nuovi casi registrati nell'imperiese, 157 nel savonese, 747 nelle due Asl genovesi, 154 nello spezzino e 2 non riconducibili alla residenza in regione.

Tre i decessi registrati nella nostra regione ed in particolare lunedì scorso sono morti due uomini, un 86enne e un 73enne, e una donna di 89 anni che si trovavano ricoverati all'ospedale di Savona.

In ambito regionale, stabili i ricoveri a livello globale regionale mentre si rileva il nuovo ricovero di quattro bambini al 'Gaslini' di Genova

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.309.017 (+3.134)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.560.815 (+7.531)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 354.228 (1.187)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.011 (+257)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.280 (+36)

Savona 2.018 (+15)

Genova 7.420 (+192)

La Spezia 1.608 (+14)

Residenti fuori regione o estero 288 (+3)

Altro o in fase di verifica 397 (+3)

Totale 13.011 (+257)

Ospedalizzati: 261 (=); 15 in terapia intensiva*

Asl1 32 (+1); 2 in terapia intensiva

Asl2 45 (-10); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino 57 (-10); 2 in terapia intensiva

Galliera 51 (=); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 7 (+4)

Villa Scassi 31 (-4); 4 (=) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 11 (-1)

Asl4 Lavagna nessun ricoverato (-2)

Asl5 Sarzana 23 (+2)

Asl5 Spezia 4 (=); 1 (-1) in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.433 (-19)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 336.075 (+927)

Deceduti: 5.142 (+3);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 75 (+5)

Asl2 421 (-7)

Asl3 1.248 (-59)

Asl4 165 (-4)

Asl5 154 (+4)

Totale 2.064 (-60)



Dati sulle dosi di vaccino 9/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.476.691

Somministrati: 3.419.252

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%

In allegato il dettaglio sulle vaccinazioni