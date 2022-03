Ospedale Albenga, SOS Salute Pubblica Liguria parteciperà alla manifestazione dell'11 marzo

"Dopo trent'anni di politiche liberiste che hanno devastato il SSN attraverso tagli di bilancio, riduzione del personale e privatizzazioni, oggi gli stessi responsabili di tali sfaceli consumati sulla salute delle persone, si affrettano a rappresentare la necessità di una 'riforma sanitaria'. Ma nell’assenza di chiaro piano programmatico ed organizzativo, della quantificazione del personale necessario e di un piano di assunzioni adeguato al fabbisogno, della dismissione ed esternalizzazione in atto di servizi e presidi, il dubbio fondato è che in realtà, con un vestito nuovo, ci si appresti a privatizzare e ad appaltare anche le strutture previste dal Pnrr".

"Il futuro assetto è presentato come innovativo semplicemente perché non è si provveduto a realizzare le Case e gli Ospedali di Comunità già previsti per legge dal 2007. Quale fiducia si può riporre in dirigenze amministrative e politiche inadempienti? Nell’attesa della definizione e della realizzazione di un Piano sanitario che distribuisca equamente i presidi e l’offerta sanitaria non si deve procedere con operazioni di smantellamento e/o sostituzione dell’esistente creando un vuoto di assistenza per un tempo indefinito su un progetto non chiaro".

"E’ indispensabile garantire da subito la risposta ai bisogni sanitari della popolazione riaprendo tutti i servizi chiusi per il Covid, garantendo e potenziando il personale necessario fino all’elaborazione di un piano sanitario realizzato sulla base dell’analisi dei bisogni di salute, su una distribuzione dei servizi e dei presidi ospedalieri che tenga conto della situazione della medicina territoriale, delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche, della situazione della viabilità e della capillarità ed efficienza del Tpl".

"Noi non ci stiamo ad alimentare conflitti tra le comunità per mantenere/conquistarsi servizi sanitari a causa delle carenze strutturali; della scarsa trasparenza che impedisce la conoscenza di dati e di informazioni indispensabili per una corretta conoscenza della situazione; di una gestione verticistica e blindata della sanità. A fronte di una grave carenza di organici che ormai supera il 30% ed è destinata ad aumentare, è urgente un piano di assunzioni che garantisca la sostenibilità del SSN in Liguria e pari possibilità di accesso alle cure per tutti. La sanità pubblica è un patrimonio collettivo sostenuto economicamente da lavoratori e cittadini che non possono essere esautorati da scelte che li riguardano direttamente e che si ritrovano a pagare due volte per le conseguenze di tagli e privatizzazioni che sulla salute lucrano".