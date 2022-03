Regione Liguria a Expo Dubai, Berrino: "La nostra scommessa è collegare mare e montagna tra il blu e il green" (Video)

“Per la Liguria il turismo rappresenta il 16% del PIL tra il blu del mare e il green del nostro entroterra, abbiamo la percentuale di foreste più alta d’Italia e la grande scommessa è mettere insieme la costa e la montagna”.



Con queste parole l’assessore al Turismo di Regione Liguria, Gianni Berrino, ha aperto il proprio intervento in collegamento con il padiglione Italia di Expo Dubai all’interno della tavola rotonda dal titolo “The Blue& Green Great Beauty”.



“Abbiamo un entroterra bellissimo che ha visto un grande incremento di visitatori nel 2020 e nel 2021, penso sia di grande interesse per i turisti di tutta Italia e del mondo - ha aggiunto Berrino - sono luoghi autentici che hanno mantenuto la loro natura senza essere stravolti dall’urbanizzazione selvaggia. Su questo la Liguria deve puntare, oltre al turismo prodotto dal mare. Riteniamo di essere all’altezza dei turisti di tutto il mondo. La vetrina di Dubai è importante per far conoscere quello che la Liguria è, tra industria e turismo”.