Tendopoli nella spiaggia sotto il Priamar, Arecco e Giusto (FdI): "L'amministrazione come vuole affrontare la situazione?"

Un'interpellanza per chiedere delucidazioni sulla presenza di un accampamento di tende nella spiaggia sottostante alla Fortezza del Priamar di Savona.

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto hanno interpellato il sindaco e la giunta per richiedere chiarimenti sulle diverse segnalazioni, che si sono susseguite negli ultimi anni, della tendopoli presente sul litorale savonese.

"Periodicamente, nel tratto di spiaggia sottostante la fortezza del Priamar, adiacente al piazzale 'Eroe dei due mondi', a ridosso dell’area portuale, si forma un accampamento spontaneo di persone senza fissa dimora - spiegano i consiglieri di FdI - Le condizioni in cui versano sono intollerabili: al freddo, senza servizi igienici, gli alimenti vengono scaldati su fuochi accesi con sterpi collocati su pietre".

"Considerata l’attenzione che, durante l’intera campagna elettorale, il Sindaco aveva manifestato al riguardo di temi fondamentali per la città, quali l’accoglienza, la solidarietà, l’inclusione e l’attenzione nei confronti dei più deboli. Considerato che, durante il precedente mandato amministrativo, gli allora Consiglieri di minoranza ed alcune associazioni, avevano contestato le modalità con cui le analoghe problematiche erano state affrontate dagli Assessori in carica - proseguono Arecco e Giusto - si chiede di ricevere aggiornamenti in merito alle iniziative concrete con cui l’Amministrazione ritiene di affrontare la situazione sopra segnalata, dal punto di vista dell’accoglienza, della solidarietà, della salute, della vigilanza sulle norme anti Covid tutt’ora vigenti, della sicurezza, del decoro, dell’igiene".