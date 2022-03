Ultimatum dei sindaci soci alla Provincia su Tpl. Filt Cgil: "Tempo scaduto, si chiuda la partita al più presto"

Non ci sono solo i Comuni soci a fare pressione sulla Provincia affinché i patti parasociali vengano firmati entro 15 giorni.

Dopo l'ordine del giorno preparato dal gruppo consiliare provinciale della Lega per la prossima seduta dell'assise savonese convocata il prossimo 17 marzo, anche i sindacati chiedono, in particolare al presidente Olivieri, di stringere finalmente i cordoni sul tema affidamento in house a Tpl Linea del servizio di trasporto provinciale.

"Come Filt Cgil vogliamo risposte subito perché è un anno che la Provincia sta prendendo tempo e tutto ciò sta diventando inaccettabile - tuona il segretario provinciale, Simone Turcotto - Gli enti si decidano e chiudano una partita che riteniamo il presidente Olivieri non abbia gestito seriamente. In caso contrario siamo pronti a mobilitarci finché non riusciremo a ottenere quanto chiediamo da tempo attraverso gli strumenti che riterremo più utili ai fini della vertenza come lo sciopero".

"Nel mentre ci sono i fondi del Pnrr da intercettare, c'è un'azienda da salvaguardare e siamo stufi di perder tempo con queste schermaglie" conclude Turcotto.