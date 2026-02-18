Stop ai sacchetti della plastica "volanti" a Savona: posizionati nuovi cassonetti in centro per le attività commerciali

Dopo le "gabbie" metalliche per contenere la plastica sono arrivati anche i cassonetti per contenere gli imballaggi in plastica e metallo per le attività commerciali.

Sono già stati collocati da alcune settimane ma nelle zone del centro di Savona negli ultimi giorni sono stati posizionati i bidoni appositi\ a disposizione delle utenze non domestiche evitando così da non ingombrare i marciapiedi e che in caso di forte vento finiscano sulle strade causando problemi ai mezzi in transito. Migliorando anche così di fatto il decoro della città.

Però non tutte le zone sarebbero state coperte e solo ad alcune attività commerciali sarebbero stati consegnati.

"Sono una soluzione personale per il tipo di utenza non domestica giustificate dal fatto che il volume della plastica degli esercizi commerciali non si può contenere in un classico sacchetto giallo. Hanno le chiavi e sono dedicati solo per quelle utenze. Si tratta di soluzione adattate per loro" ha detto l'amministratore delegato di Sea-S Stefano Valle.

Nelle scorse settimane nelle zone collinari, in alcuni punti della città, in genere in spazi privati, erano state sistemate da Sea-S le “gabbie”.

Nelle altre zone, invece, sono stati collocati degli archetti per delimitare i bidoni e cercare di “contenere” i sacchi in plastica che, nelle giornate di maltempo e burrasca, sono stati trasportati dal vento, che ha spostato anche mastelli e fatto cadere i bidoni condominiali (delimitati da catenelle per evitare che cadano).

SEA-S comunque in collaborazione con il Comune di Savona e i Comitati Territoriali, ha organizzato una serie di incontri in tutti i quartieri cittadini con l’obiettivo di fare il punto sulla raccolta differenziata, condividere i risultati raggiunti e presentare le future iniziative previste sul territorio.

"Gli incontri rappresentano un’importante occasione di confronto diretto con i cittadini, in particolare con le utenze domestiche, per approfondire dati, criticità e buone pratiche, raccogliere segnalazioni e favorire una partecipazione sempre più consapevole nella gestione dei rifiuti" spiegano da Sea-s.

I primi due incontri saranno nei quartieri Fornaci – Zinola, giovedì 26 febbraio alle 17.00 alla Sala SMS Giardini Serenella in Corso Vittorio Veneto 73R e alle 20.30 all'Oratorio Opere Parrocchiali di Via Brilla 3. Per il quartiere di Legino l'incontro sarà svolto venerdì 27 febbraio alle 16.30 e ore 20.30 alla sala del Circolo Milleluci di via Chiabrera 4.