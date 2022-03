Nuova stazione radio in località Corona a Stella: valori del campo magnetico inferiori ai limiti

I valori efficaci di campo magnetico e di densità di potenza dell’onda piana equivalente sono inferiori ai limiti in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a Radio Frequenza.

Questo l'esito del sopralluogo effettuato a Stella lo scorso martedì 8 marzo da parte del o funzionario tecnico del Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Fisica Ambientale di Arpal, su richiesta del comune, in merito alla nuova stazione radio base per telefonia mobile che verrà installata in località Corona.

I controlli sono stati effettuati in località Bric Ovio, località Corona dall'oratorio San Francesco nel giardino pubblico e in via Boristene nel parcheggio pubblico.

Nelle settimane scorse non erano mancate le prime lamentele dei residenti della zona che si vedrebbero installata l'antenna 4g vicino alle abitazioni e che avrebbero destato preoccupazione per la loro salute.

"Il settore si riserva di effettuare eventuali controlli in ulteriori posizioni significative nei pressi degli impianti in oggetto e/o la ripetizione nei punti maggiormente esposti" spiegano da Arpal.