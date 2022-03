Rifacimento asfalto per il passaggio della Milano-Sanremo: traffico in tilt a Celle

Dopo il rifacimento dell'asfalto per conto di Enel nei pressi dell'ex hotel Pescetto a Celle di mercoledì scorso che aveva mandato in tilt il traffico, questa mattina sono partite le asfaltature sulla statale sempre nel comune cellese per il passaggio della Milano-Sanremo previsto per sabato 19 marzo.

In vista quindi della classicissima di primavera Anas ha deciso di ripristinare l'asfalto e anche in questa occasione la viabilità sta andando in netta difficoltà con le code che si stanno formando, come spesso accade, in entrambe le direzioni, in direzione Varazze in località Roglio e in direzione Savona nel comune varazzino.

I lavori di scarifica e asfaltatura sempre per conto di Enel Distribuzione invece sono stati rinviati alla settimana dal 21 marzo e verranno effettuati in via Poggi (lato mare a partire dall'intersezione con l'Aurelia fino a scendere verso l'ingresso del supermercato), via Galilei (primo tratto a partire dall'intersezione con via Colla sino alla fine del doppio senso di marcia) e via Gaetano del Ghiare (nel tratto compreso dal civico 20 fino al sottopasso) con la presenza di un senso unico alternato regolato da movieri.

Da oggi, inoltre, come da cronoprogramma di Anas, dovrebbero inizieranno gli interventi di riconsolidamento delle abitazioni che hanno subito cedimenti per via dei lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida e che potrebbero durare fino a tutto il mese di aprile. In questo caso non dovrebbero creare problematiche al traffico.