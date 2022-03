Savona, chiuso il passaggio pedonale di via Turati: proteste tra i residenti (FOTO)

Alcuni gradini sono pericolanti e sono stati divelti e allora il comune ha deciso di chiudere il passaggio pedonale di via Turati a Savona con non poche polemiche tra i residenti della zona che non sono stati avvisati.



Questa mattina è stato affisso il cartello di chiusura ed è stata transennata quindi l'area che permette ai savonesi che abitano la zona di raggiungere a piedi l'Aurelia o le proprie abitazioni nel quartiere che da anni è stato messo in ginocchio dal cantiere dell'Aurelia Bis.



Da quando sono iniziati i lavori, una decina di anni fa, è stata di fatto "tagliata" la strada che portava alla statale e ai residenti è stata concessa solo una scalinata di metallo che in più di un'occasione ha viste sollevate le polemiche per via della pericolosità, soprattutto per le persone anziane e principalmente nelle giornate di pioggia.



Nel 2019 l'ex assessore ai lavori pubblici Pietro Santi aveva effettuato un sopralluogo ed era stata sistemata l'illuminazione notturna e messa in sicurezza la scala ed erano stati tagliati i rovi e l'erba che erano cresciuti a dismisura.