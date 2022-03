Spese pazze, Bruzzone (Lega): "Finalmente verità e chiarezza"

"Ho sempre avuto la coscienza a posto e sapevo che, prima o poi, sarebbe arrivato questo momento, quello della verità e della chiarezza. Il mio ringraziamento va alla comunità della Lega, che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno e il mio pensiero è per Edoardo Rixi che, come me, ha pagato la cultura del sospetto e del giustizialismo integralista".

Così il senatore della Lega Francesco Bruzzone a commento della sentenza di assoluzione della Corte di Appello sul cosiddetto scandalo delle "spese pazze".

"Nessuno ci porgerà le sue scuse per le bassezze e le illazioni che ci sono state riservate, nessuno risarcirà il dolore arrecato alle nostre famiglie o il pianto incredulo e immotivato dei miei genitori, quasi novantenni, ma ce ne faremo una ragione. Ora continueremo a fare quello che, da leghisti, sappiamo fare meglio: rimboccarci le maniche e, alle polemiche ed alle chiacchiere vuote, rispondere con l'ascolto delle necessità dei cittadini italiani" conclude Bruzzone.