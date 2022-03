Albenga, il Circolo degli Inquieti organizza visita alla Chiesa San Giorgio

Sabato 19 marzo, alle ore 16.30, con la visita agli affreschi della Chiesa di San Giorgio, Via Don Pelle 20, ad Albenga, si conclude il ciclo proposto dal Circolo degli Inquieti dedicato ai Santi Erranti che ha visto, nel settembre e ottobre scorso, due uscite alla volta della Chiesa di San Bernardino e del Museo Diocesano di Albenga e al Santuario di Montegrazie a Imperia. L’ingresso alla visita è libero. Iscrizioni via email a info@circoloinquieti.it. È necessario il Greenpass.

La Parrocchia di San Giorgio ad Albenga è composta da due chiese, distanti pochi metri, di cui la più antica risalente al XII secolo presenta vari affreschi, uno dei quali raffigura una visione d’insieme della Divina Commedia con Dante e Virgilio, il Conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini; questo affresco costituisce una delle poche testimonianze della tradizione dantesca del tardo medioevo in Liguria.

La visita sarà guidata dal professor Stefano Zuffi, storico dell’arte, responsabile culturale dell'Associazione Amici di Brera e presidente dell'Associazione Amici del Poldi Pezzoli, autore di numerosi volumi di divulgazione culturale, legati alla storia dell'arte soprattutto rinascimentale e barocca.

Tra le sue molte pubblicazioni d’arte, anche per ragazzi, si segnalano “Albrecht Dürer. Vita e passioni di un genio”, “Il Grande Atlante del Rinascimento”, e i recenti “Il racconto della pittura italiana. Da Giotto a Caravaggio”, “Raffaello non deve morire”, “Eterni ragazzi. Raffaello e Mozart, due vite allo specchio”, “Paradiso per due: Giotto e Dante”.

Il Circolo aveva avuto già modo di incontrare Stefano Zuffi nell’autunno 2019, nel corso di una serata molto seguita e affollata, all’interno dell’Auditorium di Santa Caterina a Finale Ligure, dal titolo Mare Mosso. Le inquietudini dei mari del mondo durante cui Zuffi aveva illustrato, attraverso una scelta di dipinti, come i popoli del mondo abbiano rappresentato i pericoli e le paure legate al mare.

Il ciclo di visite Santi Erranti faceva parte del programma degli Inquieti 2020 dedicato al tema Compagni di viaggio: il viaggio e l'inquietudine che, a causa della pandemia, non ha potuto essere terminato e che verrà quindi concluso nel corso della primavera 2021.

Santi Erranti era nato dalla considerazione che molti sono stati i pellegrini e i santi che nel corso della storia hanno percorso le creuze e le vie di comunicazioni liguri, lasciando non solo tracce nella storia orale e nell’immaginario popolare dei luoghi attraversati, ma anche e soprattutto tracce artistiche e devozionali leggibili in chiese, cappelle, affreschi, ecc. Obiettivo del Circolo quindi era quello di indagare attraverso le tre escursioni a ingresso libero le infinite e sorprendenti tracce storico artistiche che, tra gli altri, San Martino, San Bernardino, San Rocco, San Giacomo, San Cristoforo hanno lasciato sul nostro territorio.

Il programma dedicato al viaggio e al valore e alla ‘leggibilità’ delle immagini, in contrapposizione alla situazione odierna in cui la massiva presenza di informazioni e immagini produce spesso situazioni di incapacità di interpretazione e lettura dei sottotesti, vedrà infine due ultimi incontri: 9 aprile presso l’Oratorio dei Disciplinanti a Finalborgo la conferenza-spettacolo sul tema: notizie false, storie vere. Breve viaggio storico artistico nel mondo delle false notizie a cura di Paola Bianchi e Andrea Merlotti, storici.

Le «bufale» non sono un prodotto di questi ultimi anni e dei social ma esistono da sempre e su queste sono state costruite storie stupefacenti.

Il secondo, in data da definire ma a maggio 2022, sarà l’incontro con il giornalista Paolo Rumiz e l’antropologo e viandante Daniele Ventola che, nel 2018, da Venezia e a piedi, ripercorrendo la Via della Seta, è giunto quasi fino a Pechino, fermato anche lui dal Covid. A Rumiz e Ventola verrà attribuito il Premio Inquietus Celebration.

Maggiori info sui prossimi appuntamenti: www.circoloinquieti.it

info@circoloinquieti.it

