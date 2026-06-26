"Brindisi all'estate", a Varigotti un concerto pianistico a quattro mani con Cristina Serralunga e Violetta Rizzo

L'estate si apre all'insegna della grande musica a Varigotti. Sabato 27 giugno, alle ore 21, il Centro Civico Fontana ospiterà "Brindisi all'estate", il concerto pianistico a quattro mani organizzato dall'Accademia Musicale del Finale.

Protagoniste della serata saranno le maestre Cristina Serralunga e Violetta Rizzo, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso le opere di Claude Debussy, Maurice Ravel e George Gershwin, proponendo un programma di grande valore artistico.

Entrambe diplomate al Conservatorio di Milano, Serralunga e Rizzo vantano una lunga esperienza sia come docenti sia come concertiste, qualità che le ha portate a esibirsi con successo in numerose occasioni.

Attualmente soggiornano a Varigotti e, anche durante il periodo di vacanza, continuano a coltivare la loro passione grazie ai pianoforti messi a disposizione dall'Accademia Musicale del Finale. Un'opportunità che si tradurrà in un concerto aperto al pubblico, chiamato ad apprezzare il talento e l'intensità interpretativa delle due pianiste.

L'ingresso al concerto è libero.