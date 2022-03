Albenga, “L’8 marzo lungo un mese”, venerdì 18 marzo la presentazione del libro “Donne impertinenti” di Don Gabriele Corini

Continuano gli eventi della rassegna “L’8 marzo lungo un mese” ad Albenga.

Domani, venerdì 18 marzo, alle 17.30 presso l’Auditorium San Carlo si terrà la presentazione del libro “Donne impertinenti” - L'intreccio narrativo al femminile nel Libro dei Giudici, con l’autore Don Gabriele Maria Corini, il professor Alberto Beniscelli e la consigliera comunale Martina Isoleri.

Dalla presentazione di Massimo Pazzini: “Donne impertinenti è un libro nel quale vengono raccolti esempi di donne che si distinguono non tanto per la loro grazia e femminilità, quanto per il loro agire non convenzionale facendo cose, talvolta, del tutto inaspettate”.

“Don Corini sottolinea nella sua opera come sia importante ricordare il paradigma teologico soggiacente al libro dei Giudici che si rinnova nel corso della narrazione ed è costituito di quattro elementi fondamentali: la descrizione del male commesso da Israele (soprattutto il peccato di idolatria); la conseguente ira del Signore; la sottomissione di Israele alla forza dei suoi nemici; Dio che suscita un giudice-liberatore per portare a compimento il suo disegno di salvezza”, conclude Pazzini nella sua presentazione.

Al termine della presentazione, seguirà un aperitivo.

Nella stessa giornata, a Palazzo Oddo, alle 16.30 si terrà una visita a “Magiche Trasparenze e alla mostra “Emanuele Luzzati cantastorie”, accompagnata dalle letture dell’Aps #Cosavuoichetilegga?.

Per prenotazioni: Iat 335 53 66 506, Palazzo Oddo 0182 571443.