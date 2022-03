Arriva l'esordio all'estero per la giovane pianista finalese Lucrezia Ferrara: il 25 e 26 marzo debutto in Germania

Amy Winehouse, David Bowie, Frank Sinatra e Dire Straits. Ma anche i brani composti da Alberto Luppi Musso non solo per lei come il singolo "The Eyes of the Wolf" ma dell'intero repertorio del maestro genovese tra cui "La panchina Rossa", pezzo dedicato a Janira D'Amato.

Così la quattordicenne pianista finalese Lucrezia Ferrara è pronta a esordire tra poco più di sette giorni per la sua prima mini tournée.

Un esordio tutt'altro che banale che porterà lei e il suo insegnante e compositore, addirittura al di fuori dei confini nazionali. Nelle serate del 25 e 26 marzo Lucrezia e Alberto si esibiranno infatti, anche a quattro mani, all'apertura di un esclusivo locale nel porticciolo fluviale di Spira, in Germania.

Una soddisfazione non solo per la giovanissima stellina nascente del nostro panorama musicale dopo aver raggiunto e continuando a mantenere le vette delle classifiche di vendita per quanto riguarda la musica classica su Amazon, oltre a sciorinare invidiabili risultati su Spotify, ma anche per il suo maestro, pronto a tornare prossimamente sul palco, in particolare nel finalese, con nuovi e ricchi appuntamenti.