Savona, il sindaco Russo firma l'ordinanza per il porta a porta. Si parte nella zona di Levante con mastelli e bidoni condominiali

Mentre proseguono i sopralluoghi dei tecnici di Sea-S per verificare le possibilità dei condomini di esporre i mastelli, e le critiche, lunedì 30 parte la raccolta porta a porta.

Si inizia con la parte di città compresa tra il confine con Albissola e il torrente Letimbro. Il 14 luglio sarà il turno della zona a Ponente te del torrente e il 28 le case sparse.

I primi tipi di rifiuto ad essere esposti saranno il secco, con il mastello, e plastica e metallo che dovranno essere messi nei sacchi gialli.

Per quei palazzi che hanno il bidone condominiale si dovrà mettere il rifiuto secco, nel sacco grigio, nel bidone condominiale, mentre il sacco giallo della plastica e metallo va esposto fuori, vicino ai bidoni condominiali. Il rifiuto deve essere esposto non prima delle ore 20 e non dopo le ore 23.

I rifiuti che per dimensione non sono conferibili nei contenitori assegnati devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta di via Caravaggio 9R.

L'ordinanza sindacale stabilisce che "che il titolare dell’attività non domestica e l’intestatario dell’utenza domestica titolare del kit di conferimento sono i responsabili della corretta applicazione delle norme indicate nella presente Ordinanza in concorso con l’eventuale soggetto che provvede al conferimento se diverso dal soggetto titolare". In caso di " condizioni meteorologiche avverse, particolarmente ventose o allerta gialla l’esposizione dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso di allerta arancione e rossa l’esposizione dei rifiuti è vietata".

Infine l'ordinanza sindacale prevede provvedimenti nei confronti di chi, in modo ripetuto, non rispetta le regole del corretto conferimento: " in presenza di conferimenti con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere rilevati dal Gestore a seguito dei controlli che effettuerà presso le isole ecologiche a caricamento verticale e ad accesso controllato, ovvero durante la raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestica, il Gestore provvederà alla segnalazione agli Enti preposti e all’utenza interessata; - nel caso di reiterazione sistematica del conferimento non conforme, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.