Varazze, procedono i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco: "Cantiere finito entro l'inizio del 2023" (FOTO)

"Il cantiere dovrebbe finire entro l'inizio dell'anno prossimo".

A dirlo è il direttore dei lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze. Proseguono infatti spediti gli interventi per la costruzione della nuova sede tanto attesa sia dal comando provinciale che dal distaccamento varazzino attualmente ancora in via del Salice nella frazione di San Giacomo e dai cittadini.

"Sta funzionando tutto, siamo nei tempi e stiamo rispettando le corrette tempistiche come da cronoprogramma stabilito. Siamo nella fase di completamento dell'involucro strutturale della palazzina, dobbiamo tirare su l'ultimo piano di pilastri e gettare il solaio, facendo queste le opere strutturali sono completate" ha spiegato la direttrice della sicurezza.

"Questo cantiere è abbastanza fortunato perché siamo in linea con il cronoprogramma, le tempistiche sono rispettate" ha proseguito il direttore dei lavori.

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro. 200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.