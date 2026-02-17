Dalla Scuola Ufficiali di Roma al Comando provinciale di Savona: il 'training on the job' della Sottotenente Giulia Matarazzo

La prima volta per il Comando Provinciale dei Carabinieri e l'occasione per la Sottotenente Giulia Matarazzo per mettere a frutto gli studi con il lavoro sul campo.

La 24enne, di Viterbo, al quinto e ultimo anno di perfezionamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma sta svolgendo il suo "Training on the Job", percorso di formazione-avvicinamento proprio nella caserma di via Mentana partecipando attivamente alle diverse operazioni, dall'arresto ad Albisola Superiore di uno spacciatore, i primi contatti con l'autorità giudiziaria e passando per le conferenze nelle scuole con al centro i temi legati alle sostanze stupefacenti, il bullismo e il cyberbullismo.

A fine giugno conseguirà la laurea in Giurisprudenza per poi diventare ufficiale a tutti gli effetti.

La Sottotenente ha svolto due anni formativi all'Accademia Militare di Modena che permette di garantire una preparazione completa universitaria e un addestramento fisico-militare e tre anni alla scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Attualmente a Savona da 4 settimane per un periodo di affiancamento nel reparto territoriale. Oltre a quello svolto nel comando savonese svolgerà altri due "training on the job" della durata di 5 settimane in altrettanti contesti operativi a Bologna a Borgo Panigale e a Cerignola in provincia di Foggia.

"Ritengo sia un'esperienza arricchente per mettersi in gioco e toccare con mano il contesto operativo e le dinamiche umane. L'affiancamento rappresenta un'esperienza entusiasmante e in questi giorni ho avuto modo di mettermi alla prova e mettere in pratica ciò che ho studiato - spiega Giulia Matarazzo - L'impatto è stato notevole, ho messo in campo ciò che ho appreso a livello teorico. Ci sono stati diversi episodi che mi hanno particolarmente colpito e che mi porterò nel mio bagaglio formativo".

Una passione per l'Arma nata fin da piccola. "Mio nonno era un Brigadiere e ho sempre creduto nei valori dei Carabinieri - spiega citando una frase del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un'intervista con Enzo Biagi:'Perchè un giovane dovrebbe diventare ufficiale? Perchè crede e ha bisogno di continuare a credere' - Credo nei valori che incarna l'Arma: dal concetto di prossimità, alla vicinanza alla collettività, la dose di empatia e la salvaguardia dello Stato. Mi sento orgogliosa di indossare l'uniforme".

Per il futuro ora cosa si aspetta? "Un giorno la compagnia territoriale" ha concluso.