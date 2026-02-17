Vado, via alla demolizione della cabina dell'Enel tra via Ferraris e via Italia

Sono scattate le demolizioni nell’area tra l’incrocio con via Ferraris e l’innesto per via Italia a Vado Ligure.

Ad essere demolita una cabina dell'Enel, già oggetto di uno spostamento, così da lasciare spazio ad un parco urbano con aree verdi e sedute e ad un collegamento tra il futuro palazzetto dello sport e il parco dei Griffi.

"Si tratta di un intervento atteso da tempo che oggi entra finalmente nella sua fase più significativa e concreta - spiega il Sindaco Fabio Gilardi -

Con l’avvio delle lavorazioni più importanti prende forma un progetto che ha un obiettivo chiaro: restituire alla comunità spazi pubblici rinnovati e più funzionali; migliorare la qualità urbana dell’area; accompagnare lo sviluppo del futuro palazzetto; proseguire la riqualificazione complessiva del quartiere attraverso interventi pubblici, come il parco dei Griffi e il palazzetto, e interventi privati, come la trasformazione delle aree adiacenti ad Alstom".

"Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro di questa parte della città: un investimento sul territorio, sulla vivibilità e sulle opportunità che vogliamo costruire per i cittadini - conclude il primo cittadino vadese - Un passo decisivo verso un quartiere più moderno, sicuro e accogliente".