Finale, a Calvisio in primavera pronti 6 alloggi ristrutturati nelle case Erp di piazza Resistenza

Si è svolto negli scorsi giorni il sopralluogo congiunto tra l'amministrazione comunale di Finale Ligure con il sindaco Angelo Berlangieri e gli assessori ai Lavori Pubblici Paolo Folco e al Sociale Luciana Di Mauro, ARTE Savona con l'Amministratore unico Alessandro Revello, ed i rispettivi uffici tecnici competenti a Calvisio, nelle palazzine di Piazza della Resistenza dove sono collocati gli alloggi di edilizia residenziali gestiti dall'Azienda territoriale savonese, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi in corso.

Attualmente sono sei gli appartamenti oggetto di ristrutturazione, precedentemente rimasti sfitti e bisognosi di lavori di adeguamento e risistemazione. Tra questi, uno è stato specificamente ripensato e riadeguato con l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da poter essere assegnato a persone con difficoltà motorie, in un’ottica di inclusione e attenzione ai bisogni più fragili.

L’intervento si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge regionale 38/2007, che disciplina il rapporto tra Comuni e Agenzie Regionali Territoriali per l’Edilizia, promuovendo forme di collaborazione finalizzate alla riqualificazione del patrimonio pubblico. In questo contesto, l'accordo stipulato nei mesi scorsi tra Comune e ARTE SV prevede l’utilizzo delle risorse derivanti dagli interventi di edilizia privata, accantonate dal Comune quale quota destinata all’edilizia pubblica, per finanziare opere di riqualificazione su immobili situati nel territorio finalese.

Si tratta di uno strumento operativo che permette attraverso successivi accordi attuativi, di intervenire con rapidità ogni volta che vengono individuate le priorità e rese disponibili le necessarie coperture finanziarie.

"Attraverso questo strumento intendiamo fornire risposte sempre più rapide e concrete all’emergenza abitativa – commentano il sindaco e gli assessori – La scelta dell’accordo quadro va proprio in questa direzione: non appena il Comune ha potuto disporre delle risorse sono stati individuati gli interventi più urgenti e, grazie all’attenzione ed all’impegno dell’Agenzia, messi in atto per rendere gli alloggi disponibili entro il prossimo mese di aprile"