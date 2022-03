Particolari strumenti per il trading online

La maggior parte delle piattaforme dedite al trading online propongono ai propri clienti la possibilità di negoziare con strumenti finanziari derivati. Per quanto riguarda una buona fetta di siti si tratta essenzialmente di speculare utilizzando i CFD, contratti per differenza. Ci sono però piattaforme che propongono vari strumenti che consentono di negoziare con altri strumenti o prodotti finanziari e di utilizzare particolari attività.

Le piattaforme di social trading

Alcune piattaforme di trading offrono anche un panorama social del mondo degli investimenti. Il social trading è disponibile solo su alcune piattaforme, il modo migliore per capire se una specifica piattaforma lo propone è bene rivolgersi alle recensioni disponibili sui siti dedicati a questo tipo di argomento. Leggere le recensioni eToro su lecriptovalute.org ci permette di comprendere che questo sito propone sia la possibilità di dedicarsi al social trading, sia quella di attivare il copy trading automatico, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Il social trading è una particolare opzione che consente di conoscere le attività di trading di altri clienti della piattaforma su cui si sta operando. Lo scopo è quello di evidenziare quali siano i trader di maggior successo, per poi chiedere loro consigli diretti, o utilizzare la loro attività copiandola pedissequamente. In sostanza i siti consentono ai propri clienti di fare trading imitando in tutto e per tutto un altro trader. Questo permette non solo di avere dei consigli su come effettuare le proprie speculazioni, ma anche di imparare per imitazione quali siano i criteri di scelta.

Non solo strumenti derivati

Stiamo parlando nello specifico di quelle piattaforme che permettono ai propri clienti di negoziare con strumenti derivati, quali CFD ed ETF. Alcune delle piattaforme disponibili in Italia permettono anche ai propri clienti di dedicarsi alla compravendita vecchio stampo. Ad esempio ci sono siti che permettono di acquistare e rivendere titoli azionari, o di dedicarsi al mercato delle criptovalute. Si tratta di un’opzione aggiuntiva, cui il trader non è obbligato a dedicarsi. Certo è che grazie a tale opzione si può decidere di acquistare titoli o criptovalute senza dover attivare un altro conto su un’altra piattaforma. È una scelta quindi del tutto personale, che può risultare più o meno interessante a seconda delle opzioni preferite dal singolo trader che sfrutta la piattaforma.

Scegliere una piattaforma di trading

Quando si deve scegliere quale piattaforma prediligere per le proprie speculazioni valutare la presenza di opzioni aggiuntive rispetto a quelle ormai classiche può essere una questione essenziale. Dipende ovviamente dalle esigenze del singolo, è chiaro però che per molti soggetti alle prime armi, più opzioni disponibili si hanno e maggiori sono le informazioni che si devono avere prima di cominciare a negoziare. Spesso il neofita tende inizialmente a concentrarsi su un singolo mercato o prodotto, solo in seguito, acquisita una certa esperienza, comincerà a valutare le negoziazioni anche su diversi mercati, o la compravendita di particolari prodotti finanziari. Infatti osservando la distribuzione dei trader italiani nell’utilizzo delle diverse piattaforme disponibili non tutti preferiscono le proposte più ricche e variegate; molti infatti preferiscono le piattaforme che circoscrivono le proposte a un singolo mercato.

La sicurezza prima di tutto

Ricordiamo che quando si deve scegliere la piattaforma su cui operare il primo passo da fare consiste nel verificarne la sicurezza. Si tratta infatti di affidare il proprio denaro a un sito internet: se si tratta di truffatori si perde in partenza. Per avere la certezza di rivolgersi a una società di brokeraggio affidabile abbiamo a disposizione vari strumenti. Il principale riguarda la possibilità di verificare che il sito e la piattaforma siano regolamentati, quindi autorizzati da uno specifico organismo di controllo, come ad esempio la Consob italiana.