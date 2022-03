Tomatis (FdI): "La Milano-Sanremo grande opportunità per tenere alta l’attenzione sull'ospedale"

"La classicissima rappresenta una grande vetrina per il territorio, ma in questo momento storico rappresenta anche un’occasione importante per tenere alta l’attenzione sul nostro ospedale". Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia, conferma la sua presenza al passaggio della Milano-Sanremo.

"La mia partecipazione come quella dei cittadini è importante. Manifestare è democratico come pretendere un’attenzione maggiore sul Santa Maria di Misericordia. Non siamo disposti a fare marcia indietro. Mi auguro che tutta Albenga partecipi al passaggio della corsa ma anche i sindaci del comprensorio perché il potenziamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia è un argomento che interessa tutti".

"Proprio ora che la questione è diventata calda e attuabile sarebbe distruttivo abbassare il livello di attenzione" conclude Tomatis.