Processo Tirreno Power, i vertici aziendali: “Confermato che nessun inquinante ha mai superato limiti di legge per tutela della salute e dell’ambiente”

“Le polveri prodotte dai gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Vado Ligure incidevano per il 2% del totale e non per ii 50% come erroneamente scritto dai consulenti tecnici dell’accusa. Il dato è emerso in tutta la sua evidenza oggi nell’aula del processo in corso a Savona dove è stato ascoltato Giovanni Micheloni, ingegnere ambientale e della sostenibilità, consulente e delegato tecnico dell’Associazione genitori antismog di Milano”. Così i vertici di Tirreno Power in una nota in merito all’udienza tenutasi in data odierna.

“Micheloni ha raccolto i dati ufficiali del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria SIRAL e ha documentato che le principali fonti di emissione delle polveri e di altri inquinanti non sono state per nulla considerate nelle relazioni dei tecnici dell’accusa”.

“Nelle loro relazioni - continuano - sono state ignorate le emissioni degli impianti di riscaldamento che pesano per oltre il 30% del totale, delle biomasse per circa il 40% e dei trasporti stradali per circa il 14%”.

“Questa sistematica esclusione di dati ha portato il calcolo delle emissioni di polveri sottili attribuite a Tirreno Power dal dato reale, secondo SIRAL, di PM10 per l’1,1% e per il PM 2,5 del 2% a circa il 50% indicato dai consulenti della Procura”.

“E’ stato confermato che nessun inquinante ha mai superato i limiti di legge per la tutela della salute e dell’ambiente, ma le polveri sono indicate dall’accusa come l’elemento critico alla base del procedimento giudiziario. Appare ora evidente che sulla base dei dati ufficiali regionali, non solo non vi era un problema di inquinamento, ma che la partecipazione della centrale alla emissione delle polveri era del tutto marginale”, concludono.