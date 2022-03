"Abbracciamo l'ospedale". Il comitato sanitario locale Val Bormida scalda i motori in vista della manifestazione organizzata per il prossimo 9 aprile (CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA). Lo striscione è stato affisso nel pomeriggio odierno all'altezza della rotonda situata nei pressi del ponte Italia 61, via Sanguinetti.

La dimostrazione vuole ribadire la necessità di avere quei servizi sanitari necessari per salvare la vita ai valbormidesi attraverso la qualifica di ospedale di area disagiata.