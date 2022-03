Savona, una serra expo negli Orti Folconi: lanciata petizione su Change.org

Un petizione (CLICCA QUI) per la creazione di una serra expo negli Orti Folconi di Savona. L'istanza è stata lanciata da Nat Russo sulla piattaforma Change.org.

"Gli Orti Folconi sono uno spazio di grande interesse per lo sviluppo della città. Si tratta di un'area molto vasta, ottimamente collegata logisticamente (stazione ferroviaria e bus, nonché capolinea Aurelia bis). Come sottolinea il nome si tratta di un'area fertilissima, destinata in passato all'ortofrutta che veniva venduta nel vicino mercato ortofrutticolo all’ingrosso, il ventre di Savona" spiega Nat Russo - Ma oggi? L'area sorge nel quartiere di Santa Rita, sede di una importantissima tradizione secolare che culmina nella festa delle rose di maggio".

"Ecco allora l’idea di creare una grande serra expo, che parafrasando il celebre verso di Gertrude Stein 'Una rosa, è una rosa, è una rosa', possa farci esclamare “Santa Rita è una rosa è una rosa”. In essa troverebbero posto roseti di tutte le tipologie, in modo da diventare uno dei punti della rete dei grandi roseti internazionali. Nelle aree limitrofe, gli edifici abbandonati potrebbero ospitare laboratori e di start up per l'innovazione agricola" aggiunge.

"L'area degli Orti Folconi, sul modello dei più innovativi parchi urbani, si trasformerebbe in una zona destinata ad ospitare attività di ricerca, coltivazione, vendita ed esposizione di grande impatto estetico" conclude Nat Russo.

https://chng.it/rbd6X2Qz