Raddoppio ferroviario, proseguono gli incontri del comune di Albenga con le associazioni di categoria

Continuano gli incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria sul tema del raddoppio ferroviario. Lo scopo dell’amministrazione comunale di Albenga è quello di condividere opinioni e suggerimenti al fine di farsi portavoce nelle sedi opportune delle istanze del territorio.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo, il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore al commercio Mauro Vannucci e il consigliere con delega alle infrastrutture Vincenzo Munì, hanno incontrato i rappresentanti di Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcooperative, UPA, Associazione parchi vacanze liguri e FAITA Liguria.

"Siamo favorevoli al raddoppio ferroviario – hanno affermato le associazioni di categoria - ovviamente sarà necessario garantire collegamenti efficaci con la nuova stazione, garantire i servizi e valutare progetti sulle aree che saranno dismesse".

Afferma il consigliere Vincenzo Munì: "Siamo molto soddisfatti di questo incontro con le categorie produttive e con i rappresentanti del turismo e, soprattutto, dell’entusiasmo da loro espresso in merito alla realizzazione di questa importante opera".

"La mia volontà come consigliere delegato, così come la volontà dell’amministrazione, è quella di coinvolgere il più possibile tutte le realtà produttive locali e lo scopo di questo incontro, era, infatti, da un lato, quello di aggiornare le associazioni di categoria sullo stato attuale del progetto, sulle tempistiche previste da Rfi per la sua realizzazione e sull’incontro avuto con il commissario straordinario dell’opera, l’ingegnere Macello e con la presidente della commissioni trasporti della Camera, l'onorevole Raffaella Paita, dall’altro, quello di iniziare a ragionare con loro sulle prospettive economiche e turistiche ad esso collegate".

"Se la nuova pista ciclabile prevista sull'attuale tracciato ferroviario, grazie al suo inserimento nella ciclovia tirrenica è sicuramente destinata a diventare un incredibile volano per il turismo sul nostro territorio, altrettanto fondamentale sarà, infatti, la capacità dì recuperare e progettare il futuro dell’area dell’attuale stazione ferroviaria. Un progetto di riqualificazione urbana questo che, proprio per la grandezza dell’area interessata e per le sue molteplici opportunità, dovrà assolutamente vedere la nostra città pronta, una volta ottenuta l’eventuale l’acquisizione delle aree, a partire".

"Per questa ragione, è mia intenzione, una volta terminati gli incontri con le categorie, partire con la creazione di un gruppo di lavoro, formato da giovani professionisti ingauni (architetti, ingegneri e progettisti vari) per far sì che giovani menti locali - le forze migliori della città - possano contribuire a disegnare una “città nuova”, dando il loro contribuito di idee ed energie propositive, per una Albenga sempre più moderna e sempre più orientata al futuro" conclude Munì.

L’assessore Vannucci aggiunge: "Ho sentito parlare del raddoppio ferroviario per anni, adesso pare che la sua realizzazione sia vicina e sempre più concreta. Come Comune stiamo studiando il progetto per cercare di valorizzare al meglio il nostro territorio".

"Sul tema del raddoppio ferroviario abbiamo voluto ascoltare le osservazioni e le proposte fatte dalle associazioni di categoria. Il nostro ruolo, in questo momento, è quello di cercare di ottenere tutti i benefici possibili da quest’operazione e i minori disagi per il territorio. Per questo, come Amministrazione, intendiamo continuare gli incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria ai fini di raccogliere osservazioni e spunti di riflessioni da rappresentare nelle sedi opportune - conclude il sindaco Tomatis - Sicuramente un focus e un’attenzione particolare sarà riposta sul tema dei collegamenti tra centro cittadino e stazione ferroviaria, sul tema delle aree dismesse che intendiamo valorizzare a beneficio della collettività e sulla tutela del territorio".