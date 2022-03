Digital manager, la figura specializzata per raggiungere gli obiettivi aziendali

Prima di tutto è bene comprendere cosa significhi il termine consulenza digitale.

Per consulenza digitale si intende la possibilità di far valutare da esperti del settore la posizione e i flussi di lavoro della propria azienda, cercando così di efficientare ed eliminare i punti deboli del processo grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia.

Una consulenza digitale professionale andrà ad analizzare in modo costante i processi che regolano le aree marketing, vendite, gestione del cliente, ma anche tecnologie in uso e cultura aziendale .

La figura che serve per una consulenza digitale è il Digital Manager. Non si limita a vedere quali computer e quali devices possono usare dipendenti e collaboratori, ma si spinge molto oltre: va ad indagare e migliorare i processi in ogni area, esulando dal lavoro autonomo .

Digital manager: perchè ti serve

Basta intervistare qualche azienda per capire subito che affidarsi al digital manager pensando che possa risolvere i problemi della trasformazione digitale non è una soluzione vincente.

Una campagna social, per quanto possa essere virale e magari raggiungere, grazie alla connettività, l’obiettivo di trovare più clienti, non è una consulenza digitale.

I digital manager di Maia Management infatti si occupano precisamente di ottenere obiettivi di business attraverso un’analisi del mercato e la creazione di una strategia che possa utilizzare tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Il disappunto delle aziende deriva dal fatto che, molto spesso, il digital marketing non soddisfa appieno le aspettative perché si occupa di un solo settore dell’efficientamento dei processi, ma non può di certo essere paragonata ad una consulenza da digital manager vera e propria.

Per avere tutto sotto controllo infatti, a partire dall’analisi dei processi di ogni area aziendale per arrivare all’identificazione delle migliori tecnologie disponibili, è necessario affidarsi ad una sola figura di riferimento.

Il nome della figura che può davvero gestire la consulenza digitale? Il Digital Manager.

Chi è il Digital Manager e perché è utile per far crescere l’azienda

Il Digital Manager è una figura manageriale che dispone di tutti gli strumenti necessari per ottenere un’analisi efficace di tutti i processi aziendali.

Il primo punto su cui lavora la consulenza digitale? La misurazione del ritorno d’investimento.

L’importanza per ogni tipo di azienda di avere sotto controllo i propri investimenti è fondamentale: nessuno vuole spendere capitali per intraprendere azioni senza sapere se ciò ha portato qualche tipo di risultato.

La consulenza digitale del Digital manager lavora proprio su questo aspetto: riesce a gestire e monitorare gli esiti di ogni operazione.

Per capire meglio di cosa si parla, alcuni dei risultati monitorabili nell’ambito di una consulenza digitale sono:

aumento delle vendite

apertura di nuovi mercati

ritorno di investimento

incremento dei clienti acquisiti e fidelizzati

La consulenza del digital manager è fondamentale quando serve un approccio trasversale, che punti ad individuare le migliori strategie digitali da adottare per far crescere l’azienda.

La consulenza, per essere efficace, è utile che si orienti verso una figura esterna.

Un digital manager efficace deve offrire uno sguardo esterno ed imparziale sulle strategie necessarie all’implementazione dei processi.

La consulenza affidata ad una figura esternalizzata di digital manager non potrà che essere obiettiva e puntare all'obiettivo, senza essere influenzata da personalismi o ambizioni personali.

L’operatività del digital manager sarà inoltre scevra da ogni dinamica interna di simpatia o antipatia tra colleghi.

L’approccio evoluto e la conoscenza trasversale delle diverse tipologie di strumenti offerti dal panorama digitale, sempre più ampio e complesso, è la ragione principale per cui la consulenza digitale offerta dal digital manager è un servizio sempre più ricercato dalle aziende italiane.

Per essere certi di ottenere risultati e vantaggi nell’ambito dell'efficientamento dei processi aziendali è bene rivolgersi ad una realtà che possa dimostrare di saper offrire una consulenza valida e performante.