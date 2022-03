Nuova sezione Anpi a Stella dedicata a Pertini, Aurora Lessi al Congresso Nazionale: "Un orgoglio"

L'inaugurazione della nuova sezione Anpi a Stella San Giovanni dedicata a Sandro Pertini citata nel 17° Congresso Nazionale dell'Anpi.

Aurora Lessi, segretaria di presidenza dell'assemblea provinciale savonese dell'Anpi e consigliere comunale di Savona, con una delegazione guidata dal presidente provinciale Renato Zunino presente insieme alla vice Francesca Agostini, Marta Da Bove, Silvia Parodi e Maurizio Gualdi, è giunta a Riccione al congresso dell'associazione e proprio in questa occasione ha ricordato la creazione della sezione stellese intitolata al Presidente più amato dagli italiani.

"Bene fa l'Anpi a chiedere a tutti coloro che si candidano a rappresentare le istituzioni ad ogni livello a firmare il riconoscimento dei valori dell'antifascismo, lezione che noi savonesi abbiamo appreso da Sandro Pertini, una stella polare prima come antifascista, poi come europeista e infine da Presidente della Repubblica, ed è per questo che con orgoglio che l'Anpi nella nostra provincia continua a crescere e nel 2021 è stata inaugurata la prima sezione di Stella San Giovanni, città natale del nostro Presidente" ha dichiarato Aurora Lessi sul palco.

"Vogliamo ringraziare la lungimiranza della nostra associazione che nel 2006 ha aperto le porte a chi non ha combattuto la guerra di Liberazione portando al centro della discussione politica l'antifascismo come valore fondante della nostra Costituzione, diventando la casa di tutti coloro che si riconoscono" ha continuando poi dedicando un pensiero anche al compianto presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.