Savona, riunione giunta Russo-residenti Lavagnola: richiesti interventi sul degrado e la sicurezza (FOTO)

La frana di Marmorassi, gli allagamenti durante le violenti piogge, la preoccupazione per il degrado e la sicurezza oltre a richiedere delucidazioni sugli interventi futuri di riqualificazione.

Questi i temi trattati nell'assemblea pubblica che si è svolta ieri sera a Savona nell'Sms Libertà e Lavoro tra la giunta Marco Russo e i residenti di Lavagnola, Cantagalletto e Marmorassi.

Gli abitanti hanno esposto la loro preoccupazione in merito alla piena del Letimbro in occasione delle alluvioni richiedendo una pulizia del torrente e hanno puntato il dito, come già avvenuto in altre riunioni di quartiere anche sulla pulizia e il decoro oltre al problema della sicurezza.

"Criticità ce ne sono diverse e le risistemazioni le faremo, ci risentiremo infatti con gli abitanti per affrontare i problemi e per questi ci hanno fornito una lista - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - ci metteremo quindi intorno ad un tavolo per risolvere i problemi. Il quartiere va rivitalizzato perché è un punto di riferimento, un nodo importante".

"Abbiamo illustrato anche il trekking che riguarderà anche la zona di Lavagnola, i problemi più grandi riguardano il torrente Letimbro e ci hanno chiesto di capire cosa bisogna fare e tutte le opere che saranno necessarie con i progetti con la Regione le metteremo in atto - ha continuato l'assessore all'educazione alla cittadinanza attiva Maria Gabriella Branca - Sulla pulizia, il quartiere non essendo una zona centralissima, ha molti problemi, ma abbiamo proposto che a maggio faremo un mese dedicato all'educazione alla cittadinanza".

Chiesto anche una sistemazione dei giochi per i bambini e gli amministratori hanno ricordato il progetto dei "Custodi del bello".

Attenzione quindi anche alla futura riqualificazione. L'amministrazione era stata esclusa dal finanziamento del bando "Qualità dell'abitare" (PinQua) ma il Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili aveva contattato il comune e rimodulando il progetto ad una cifra più inferiore, 13 milioni e 150mila euro, visto che sarà canalizzato nei fondi per il Pnrr, potrebbero così riqualificare i quartieri di Villapiana e proprio Lavagnola oltre al torrente Letimbro.

In giunta infatti era stata approvata la rimodulazione della proposta rinominata “Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola” che vede divisi i lotti di intervento in 6 e che dovranno essere realizzati in caso di finanziamento entro il 2026: la manutenzione straordinaria sui fabbricati di via Garroni e via Minuto 4-6 a Lavagnola e la riqualificazione degli spazi pubblici delle aree limitrofe per una cifra che si attesta sui 5 milioni e 530mila euro; la riqualificazione energetica del fabbricato Erp in via Milano a Villapiana e la creazione di nuovi spazi per le attività di quartiere per 300mila euro con Arte come attuatore; la riqualificazione energetica del fabbricato Erp in via Istria a Villapiana e la creazione di nuovi alloggi per 450mila euro con Arte come attuatore; la casa del welfare in via San Lorenzo per 2 milioni e 939mila 939 euro; un parcheggio interrato e il verde attrezzato in copertura in via Falletti per 1 milione 523 840 mila euro; il Letimbro e la riqualificazione urbana degli spazi pubblici e della viabilità di Villapiana per una cifra che si attesta sui 2 milioni 586 mila 220 euro.

Inizialmente erano sette gli interventi da finanziare, con la riqualificazione della ex centrale Enel per la realizzazione di nuovi alloggi, ma Arte ha deciso di rinunciare per via del cronoprogramma che non potrebbe essere rispettato entro il 2026.

"Bell'incontro ieri sera alla SMS di Lavagnola. Molte persone presenti e diverse proposte interessanti, come quella di organizzare un bookcrossing di quartiere - ha detto il sindaco Marco Russo - Individuare le criticità da risolvere (nel caso specifico di Lavagnola sono emersi dall'incontro il rischio idraulico, le strade vicinali, alcune aree di degrado legate anche al cantiere dell'Aurelia bis) è solo il primo passo. Ciò che stiamo facendo qui come negli altri quartieri è sviluppare le potenzialità specifiche dei territori (a Lavagnola la prospettiva di sviluppare l'outdoor è molto interessante) e creare collaborazione e dialogo stretto tra cittadini e amministrazione. Solo così si inverte la rotta".